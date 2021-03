Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl

Mainz (ots)

Donnerstag, 18.03.2021, 18:50 Uhr bis 18:52 Uhr

Während eine 22-Jährige zusammen mit einer Freundin im Bahnhofsbereich auf einer Bank saß, wurde sie von einem Mann in französischer Sprache in ein Gespräch verwickelt. Anschließend bemerkte sie, dass ihre hochwertige Marken-Handtasche samt darin befindlicher Geldbörse und Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich nicht mehr neben ihr stand. Sie vermutet, dass sich eine weitere Person unbemerkt von hinten näherte und die Tasche entwendete. Der Mann kann zusammen mit zwei weiteren Personen auf Videoaufzeichnungen im Bahnhofsgebäude festgestellt, aber nicht angetroffen werden. Die Geldbörse - jedoch ohne Bargeld - konnte kurze Zeit später durch einen Zeugen aufgefunden und, nach Spurensicherung, an die 22-Jährige übergeben werden.

Personenbeschreibung:

- männlich - circa 20 Jahre alt - schlanke Statur - dunkler Teint - schwarze Locken - schwarz-weiße Jacke - schwarzer Pullover und schwarze Jeans - Turnbeutel auf dem Rücken - schwarz-gelbe Basecap des Fußballvereins BVB

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell