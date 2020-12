Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna-Billmerich, Liedbachstraße, versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl- Täter flüchtig

UnnaUnna (ots)

Am Freitag, den 25.12.2020 gegen 20:40 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Unna einzubrechen. Mittels eines Schraubendrehers wollte er die Wohnungseingangstür überwinden. Die Hauseigentümer wurden durch Geräusche auf den Täter aufmerksam und begaben sich zur Haustür. Als sie die Tür von innen öffneten, flüchtete der Täter in östliche Richtung. Es entstand Sachschaden. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 175-180 cm groß, dunkelhäutig, normale Statur, braune Lederjacke. Zeugen werden gesucht! Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Unna unter 02303-9213120 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen. (CP)

