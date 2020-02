Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Zeugen gesucht

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Am Samstag, 1. Februar, gegen 21.15 Uhr, ereignete sich auf der Straße In Kückhoven ein Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Frau aus Erkelenz leicht verletzt wurde. Sie fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße In Kückhoven. Dabei bemerkte sie, dass ein Pkw hinter ihr in gleicher Richtung fuhr. Der Fahrer des Wagens überholte sie dann mit so geringem Abstand, dass sie auf den Gehweg fahren wollte, um dem Fahrzeug auszuweichen. Aufgrund des an dieser Stelle sehr hohen Bordsteins, kam sie zu Fall und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Fahrer des Wagens fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Katzemer Straße. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin des Wagens, sich zu melden. Auch Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu kontaktieren, Telefonnummer 02452 920 0.

