Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten auf der Wannebachstraße

SchwerteSchwerte (ots)

An Heiligabend (24.12.2020) kam es gegen 17:45 Uhr auf der Wannebachstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten. Eine 24 jährige Frau aus Unna geriet mit ihrem VW Golf beim Abbiegen von der Wannebachstraße in den Westhellweg aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen und prallte gegen den Metallzaun einer Trafostation. Die Frau wurde leicht verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, welches sie später wieder verlassen konnte. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Schwerte war zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Der städtische Bauhof sicherte den beschädigten Zaun. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell