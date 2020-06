Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Brand auf Hallendach

Nordhorn (ots)

Heute gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Brand auf dem Dach einer Lagerhalle in der Alfred-Mozer-Straße in Nordhorn. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine Photovoltaikanlage in Brand. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz und konnte das Feuer löschen. Sowohl am Dach als auch im Inneren der Lagerhalle entstand ein Sachschaden. Ein geringer Schaden entstand ebenfalls am angrenzenden Wohnhaus, es ist jedoch weiterhin bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf ca. 30.000 Euro.

