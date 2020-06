Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Motoradfahrer schwer verletzt

Dörpen (ots)

Heute kam es gegen 13:00 Uhr auf der B401 in Höhe Dörpen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 45-jähriger Motorradfahrer befuhr im Rahmen einer Fahrstunde die B401 in Richtung Heede. Vermutlich aufgrund einer starken Windböe geriet der Fahrer mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 45-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

