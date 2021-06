Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/ BAB 656: Glück im Unglück - Motorradfahrer bei Unfall trotz fehlender Schutzkleidung nicht schwerer verletzt

Mannheim/ BAB 656 (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15:10 Uhr wurde ein Verkehrsunfall auf der BAB 656 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen der Anschlussstelle Seckenheim und dem Autobahnkreuz Mannheim gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungen war der 28-jährige Fahrer eines Motorrades der Marke Suzuki an der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim auf die BAB 656 in Fahrtrichtung Mannheim aufgefahren. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit einem Fahrfehler, verlor er kurz darauf die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Der Motorradfahrer, der lediglich mit T-Shirt und kurzer Hose bekleidet war, hatte hierbei großes Glück im Unglück. Er trug bei dem Sturz lediglich Schürfwunden und den Verdacht auf eine Sprunggelenksfraktur davon und wurde zur weiteren Behandlung in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. Die Autobahnpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden an Fahrzeug und Schutzplanke wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

