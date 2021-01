Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 46-Jähriger wurde am Mannheimer Hauptbahnhof geschlagen - Tatverdächtiger landet im Gewahrsam

Mannheim (ots)

Nach zunächst verbaler Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn, schlug ein 21-jähriger Deutscher am Donnerstagmittag am Mannheimer Hauptbahnhof zu. Die Bundespolizei nahm ihn anschließend in Gewahrsam.

Der alkoholisierte 21-Jährige sowie sein Begleiter kamen kurz zuvor mit dem Zug am Mannheimer Hauptbahnhof an. Da der junge Mann keinen Mund-Nasen-Schutz trug, wurde er durch den Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf die geltenden Vorschriften im Zusammenhang mit der Corona Verordnung hingewiesen. Nach anfänglich verbalem Streit, schlug der 21-Jährige dem 46-jährigen Geschädigten mehrfach ins Gesicht. Schwellungen und Hämatome waren die Folge, welche der Geschädigte anschließend in einem Krankenhaus untersuchen ließ.

Die zwischenzeitlich verständigte Bundespolizei nahm den aggressiven und uneinsichtigen 21-Jährigen vorläufig fest. Nach einer ärztlichen Blutentnahme verblieb er bis zum Folgetag im Gewahrsam der Bundespolizei. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung zu.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 - 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell