Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 17-Jährige ohne Ticket im Zug verletzt Bundespolizistin bei Widerstand

Karlsruhe (ots)

Nach einer Anforderung wegen Erschleichens von Leistungen wurden Beamte der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof Sonntagabend von einer 17-Jährigen angegriffen.

Die 17-jährige Jugendliche war in Begleitung von zwei weiteren, minderjährigen Personen. Alle drei sollten die Beamten für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle begleiten. In der Bahnhofsunterführung fasste die 17-Jährige den Entschluss, sich weiteren Maßnahmen zu entziehen und versuchte zu fliehen. Schnell eingeholt, stellte sie sich den Beamten entgegen und griff mit gezielten Schlägen und Tritten an. Eine Beamtin wurde hierbei im Gesicht getroffen, blieb aber dienstfähig. Unter wüsten Beleidigungen und weiterem Widerstand wurde die junge Frau schließlich auf die Dienststelle begleitet.

Neben einer Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen gegen die drei Jugendlichen, werden gegen die 17-Jährige zusätzlich Anzeigen wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung und Beleidigung erstattet. Alle drei Personen wurden nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 - 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell