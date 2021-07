Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Pkw beim Vorbeifahren beschädigt

Hildesheim (ots)

Giesen - (jb) Am Freitag zwischen 08.00 und 12.00 Uhr, wurde ein Golf Variant, der in der Rathausstr. in Giesen, im Bereich einer dortigen Arztpraxis geparkt stand, beschädigt. Der Unfallverursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren den Golf und beschädigte hierdurch den Außenspiegel. Hinweise zu dem Unfallverursacher bzw. seinem Fahrzeug erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell