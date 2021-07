Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldbeuteldiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 05.07.2021, 09:30 Uhr - 09:35 Uhr Ort: Zweibrücken, Sickingerhöhstraße 4 SV: Ein bislang unbekannter Täter griff in einem unbeobachteten Augenblick in die umgehängte Handtasche einer 65-jährigen Frau, die in einem Discounter einkaufen war, und stahl ihre Geldbörse mit 40 EUR Bargeld und zahlreichen persönlichen Dokumenten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 200 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell