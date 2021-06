Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Enge-Sande: LKW beim Autohaus gestohlen

Enge-Sande (ots)

Mittwochnachmittag (16.06.21) wurde in der Zeit von 17:30 - 18:30 Uhr von dem Gelände eines Autohauses in der Bundesstraße in Enge-Sande ein Lkw gestohlen. Es handelt sich um einen Opel Movano (Kastenwagen, 3,5 t), der für Umzüge gemietet werden kann. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die Kennzeichen: NF-WI 120 an dem Lkw angebracht. Das Fahrzeug hat eine auffällige Beschriftung (siehe Foto).

Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Kriminalpolizei Niebüll (Tel.: 04661-4011 0)

