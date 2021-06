Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Westerland: zwei E-Bikes in der Innenstadt gestohlen

Sylt (ots)

Montagnachmittag (14.06.21) wurden in der Westerländer Innenstadt zwei angeschlossene E-Bikes entwendet. Die Räder wurden zwischen 17:50 und 18:20 Uhr von den Fahrradständern in der Maybachstraße neben einem Sportbekleidungsgeschäft gestohlen. Es handelt sich um Damenrad der Marke "Gazelle" und ein Herrenrad der Marke "Morrison" in schwarz und dunkelblau.

Die unbekannten Täter haben offenbar den Zeitpunkt genutzt, als sich die Eigentümer der Räder im Laden aufgehalten haben und könnten sich eventuell schon längere Zeit vor dem Geschäft aufgehalten haben. Zeugen, die beobachtet haben, dass an zwei angeschlossenen Rädern die Kettenschlösser geknackt und diese dann abtransportiert wurden, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Außerdem ist von Bedeutung, ob im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen wurden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Sylt entgegen (Tel.: 04651-70470)

