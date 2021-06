Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Rot/Gelber Lkw fährt beim Wenden gegen Pkw - Fahrer gesucht!

Flensburg (ots)

Am Mittwochvormittag (16.06.21) kam es kurz nach 09 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Südergraben in Flensburg. Ein Lkw fuhr von der Rathausstraße in den Südergraben. In Höhe der Einbahnstraße wendete der Lkw und stieß vermutlich beim Rangieren mit einem parkenden grauen SUV zusammen. Der Lkw fuhr anschließend Richtung Rathausstraße zurück. Der Lkw hatte ein rotes Fahrerhaus und einen gelben Kastenaufbau.

Der Fahrer und mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres zu melden (Tel.: 0461 - 4840).

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell