Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Drelsdorf - Autofahrerin muss entgegenkommendem weißem Lieferwagen ausweichen und verunfallt, Verursacher flüchtet, Polizei sucht Zeugen

Drelsdorf (ots)

Am Montagabend (14.06.21), gegen 19.30 Uhr, befuhr eine 31-jährige Autofahrerin die Landesstraße 273, Kniepenbarg, aus Richtung Bohmstedt in Richtung Drelsdorf. In einer Kurve kam ihr ein anderes Fahrzeug teilweise auf ihrem Fahrstreifen entgegen, so dass die 31-Jährige auf den Seitenstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen. Die Autofahrerin geht davon aus, dass der Verursacher den Unfall bemerkt haben müsste, da dieser beim Durchfahren der Kurve seinerseits eine leichte Ausweichbewegung durchgeführt hatte. Es handelte sich bei dem Fahrzeug vermutlich um einen weißen Lieferwagen. Dieser fuhr in Richtung Bohmstedt davon. Die Polizeistation Bredstedt hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber zu dem Unfallverursacher, vor allem aber den Verursacher selbst, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04671-404490.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell