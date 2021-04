Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210414-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 10.04.2021 gegen 22.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Färberstraße 9 in Neumünster.

Ein silberner Golf IV kam vom Kreuzungsbereich Färberstraße / Friedrichstraße und wollte Richtung Hinter der Bahn weiterfahren, als der VW Golf mit einem Lichtmast, der am rechten Fahrbahnrand stand, kollidierte.

Der oder die Fahrerin des VW Golf stieg daraufhin aus dem Fahrzeug aus und flüchtete in unbekannte Richtung.

Sowohl am VW Golf wie auch am Lichtmast entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Verkehrsunfalldienst in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern, die den Unfall beobachtet haben oder etwas zu dem flüchtigen Fahrer /Fahrerin sagen können. Sachdienliche Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9451336.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell