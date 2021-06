Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kropp - Diebstahl von Autoteilen in der Fabrikstaße, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Kropp (ots)

In der Nacht von Mittwoch (16.06.21) auf Donnerstag (17.06.21) wurden von einem Betriebsgelände eines Kfz-Händlers in der Fabrikstraße in Kropp Autoteile im Wert von knapp 4000 Euro entwendet.

Von einem weißen Peugeot 208, der auf dem Betriebsgelände parkte, wurde von unbekannten Tätern zunächst die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Anschließend wurde die Motorhaube geöffnet und komplett ausgebaut. Außerdem entwendeten die Täter die Hintertür der Fahrerseite. Vermutlich wurden diese Teile vor das Betriebsgelände getragen und von dort verladen.

Die Polizeistation in Kropp hat die Ermittlungen dieses Diebstahls aufgenommen. Wer hat in der letzten Nacht Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten? Wer kann Hinweise zu dem Verbleib der gestohlenen Fahrzeugteile geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 04624-4506680 oder per e-mail: Kropp.PSt@polizei.landsh.de erreichbar. Vielen Dank!

