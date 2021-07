Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Trunkenheitsfahrten unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Zeit: 04.07.2021, 22:30 Uhr und 04.07.2021, 22:45 Uhr Ort: Zweibrücken, Europa-Allee SV: Bei einer stationären Verkehrskontrolle wurden am Sonntagabend innerhalb von 15 Minuten zwei unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei einem 46-jährigen Mann ergab ein Drogenvortest deutliche Hinweise auf den Konsum von Amphetamin und Marihuana. Ein 20-Jähriger dürfte ausweislich eines Drogenvortests Amphetamin und Kokain konsumiert haben. Den beiden Männern drohen in den eingeleiteten Bußgeldverfahren empfindliche behördliche Reaktionen (500 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot). Da beide im Verdacht stehen, harte Drogen konsumiert zu haben, kann auch die Führerscheinstelle noch Maßnahmen in eigener Zuständigkeit veranlassen. Gegen den 46-Jährigen musste zudem ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet werden, da er bereits seit längerem nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. |pizw

