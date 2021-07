Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise gesucht - Parkbank in Sange beschädigt

Finnentrop (ots)

Unbekannte haben zwischen Sonntag (25. Juli, 17 Uhr) und Montag (26. Juli, 10 Uhr) eine Parkbank, die in der Hülschotter Straße in Finnentrop-Sange stand, beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand rissen die Täter alle sechs Balken aus der Verankerung der Holzbank. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell