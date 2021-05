Polizei Aachen

POL-AC: Brand an Studentenwohnheim

Aachen (ots)

Ein Brand an einem Studentenwohnheim auf der Hörn hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.05.21) für einen Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei gesorgt. Mehrere Abfallcontainer, die in einem offenen Unterbau des Hauses abgestellt waren, hatten Feuer gefangen und für eine erhebliche Rauchentwicklung gesorgt. Eine Person erlitt Atemwegsreizungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die meisten Bewohner hatten das Gebäude bereits bei Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Sie blieben unverletzt.

Das Gebäude wurde durch das Feuer u.a. an der Fassade beschädigt, die Feuerwehr war jedoch schnell vor Ort und konnte die Ausdehnung des Brandes schnell verhindern.

Die Kripo hat heute Spuren am Brandort gesichert und die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden.

