Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte entfernen Gullydeckel

Olpe (ots)

Am Sonntag (25. Juli) rief ein Zeuge gegen 8 Uhr bei der Leitstelle der Kreispolizeibehörde Olpe an, da er einen fehlenden Gullydeckel in der Kortemickestraße melden wollte. Eine Nachsuche im unmittelbaren Bereich durch eine Streifewagenbesatzung verlief negativ. Da sich die Gullyöffnung unmittelbar neben einer Parktasche befand, sicherten sie diesen mit einem Verkehrsleitkegel (sogenannten "Lübecker Hut") ab. Am selben Tag fanden Anwohner gegen 14.50 Uhr den Deckel im weiteren Umfeld und setzten diesen wieder ein. Die Beamt:innen schrieben eine Anzeige wegen "Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr".

Hinweise, wer den Gullydeckel entfernte, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell