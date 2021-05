Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden-Nord: Radfahrer stürzen - Wer hat den Unfall beobachtet?

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover sucht nach Zeugen, die am Sonntagmittag, 23.05.2021, einen Unfall am Radweg an der Leine beobachtet haben. Dort stürzten zwei Radfahrer, einer verletzte sich dabei leicht, der zweite blieb unverletzt. Auch ein dritter Radfahrer, der am Unfall beteiligt sein könnte, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes befuhr ein 53-Jähriger Rennradfahrer aus Hannover den Rad- und Fußweg südlich entlang der Leine von Ahlem in Richtung Stadtmitte. Gegen 11:30 Uhr wollte er in Höhe der Leinaustraße einen vor ihm fahrenden Radfahrer überholen. Dieser lenkte sein Rad unvermittelt nach links in den Fahrweg des 53 Jahre alten Mannes. Beim Ausweich- und Bremsmanöver stürzte der Rennradfahrer. Er blieb unverletzt. Ein ihm entgegenkommender 79-Jähriger auf einem Trekkingbike kam ebenfalls zu Fall und wurde leicht verletzt. An den Rädern entstand ein Gesamtschaden von circa 200 Euro.

Der dritte Radfahrer - er wird als etwa 60 Jahre alter Mann beschrieben - bemerkte den Unfall, setzte seine Fahrt jedoch fort und konnte durch die Polizei bisher nicht ermittelt und befragt werden.

Die Polizei sucht nun Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise zum Hergang geben können. Auch der circa 60-jährige Radfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei melden. Zeugen melden sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888. /mr, nash

