Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Hauswand beschmiert

Germersheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag beschmierten bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17.00 bis 19.00 Uhr eine Hauswand in der August-Keiler-Straße in Germersheim vermutlich mit Kugeln des sogenannten "Bubbleteas". Der dadurch entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

