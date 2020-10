Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall an Kreuzung - drei Leichtverletzte - Sachschaden 40.000 Euro

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagabend um 23.15 Uhr an der Kreuzung Carl-Benz-Straße/Heinrich-Lanz-Straße/Im Heckengarten wurde drei Beteiligte leicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Die 18-jährige Fahrerin eines Audi war auf der Carl-Benz-Straße stadteinwärts unterwegs, als es zur Kollision mit dem 69-jährigen Fahrer eines VW Golf kam, der aus der Heinrich-Lanz-Straße kam und geradeaus die Kreuzung überqueren wollte. Beide Fahrer sowie ein 18-jähriger Beifahrer in dem Audi wurden mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus nach Heidelberg eingeliefert.

