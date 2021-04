Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrrad entwendet

Bad Bergzabern (ots)

Gestern, am 09.04.21, wurde zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr, wurde aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Weinstraße in Bad Bergzabern ein hochwertiges, blau-weißes Herren-Mountainbike der Marke Haibike "Sduro Hardnine 5.0" entwendet. Der Wert des entwendeten Fahrrades beläuft sich auf über 2000.- Euro. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 / 93340.

