Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Kontrollen, zwei Treffer

Landau / Essingen (ots)

Am Freitagabend wurden gegen 18:00 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Landau sowohl in Landau, als auch in Essingen, Kleinkrafträder kontrolliert. Fast zeitgleich wurde in Landau ein 18 Jahre alter und in Essingen ein 17 Jahre alter Fahrzeugführer mit einem Mofa einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beide konnten lediglich eine sogenannte Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen, die zum Fahren von Mofas bis 25 km/h berechtigt. Da beide Fahrzeuge jedoch im Stande waren, etwa 60 km/h schnell zu fahren, musste gegen die beiden jungen Männer jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet werden. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. Ob die Fahrzeuge "optimiert" wurden oder einfach nicht gedrosselt waren, bleibt Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell