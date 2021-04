Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Vorfahrt missachtet

Bild-Infos

Download

Freimersheim (ots)

An der Altdorfer Straße kam es gestern Nachmittag (08.04.2021, 16.15 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, weil eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin die Vorfahrt eines 30-jährigen Renaultfahrers übersah, als sie in die L 540 einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß erlitt die Autofahrerin Verletzungen im Nackenbereich sowie am linken Bein und musste von Rettungskräften ärztlich versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei über 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell