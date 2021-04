Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: "Smishing"-Betrugsmasche per SMS-Nachricht

Bad Bergzabern (ots)

Bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern gingen in den vergangenen Tagen mehrere Fälle sogenannter "Smishing"-Betrügereien ein. Bürgerinnen und Bürger erhalten eine oder mehrere SMS-Nachrichten mit Zustellbenachrichtigungen von verschiedenen Zulieferern. In dieser Nachricht wird mitgeteilt, dass ein Paket für sie verschickt wurde. Zusätzlich enthält die Nachricht einen LINK zur Sendungsverfolgung. Folgt man dem LINK wird eine Schadstoffware auf das Mobiltelefon gespielt und die Täter können auf persönliche Daten der Nutzer zugreifen und diese missbräuchlich verwenden. Folgen sie solchen LINKS auf keinen Fall und wenden sie sich im Zweifel an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell