Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Katalysatoren entwendet

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Unbekannte haben in den letzten Tagen auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Hochstadter Straße an drei abgestellten Fahrzeugen die Katalysatoren fachmännisch ausgebaut und entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei über 2000 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter 06323 9550.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell