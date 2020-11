Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Parkscheinautomaten beschädigt - Zeugen gesucht

Helmstedt, Juliusplatz, Wallplatz, Papenberg 24./25.11.20

In der Nacht zum Mittwoch wurden in der Helmstedter Innenstadt drei Parkscheinautomaten beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jeweils an den Automaten am Juliusplatz, Wallplatz und Papenberg der Münzeinwurf mit einer klebrigen Substanz beschmiert, so dass die Apparate nicht mehr funktionsfähig sind. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Zeugen der Vorfälle setzen sich bitte mit der Polizei Helmstedt unter der Rufnummer 05351-5210 in Verbindung.

