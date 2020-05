Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Streit endet im Krankenhaus

Am Sonntag kam es in Laupheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ulm (ots)

Am Sonntag befand sich ein 55-Jähriger zu Besuch in einer Wohnung in der Straße "Am Krummbach". Im Laufe des Besuchs kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer 42-Jährigen. Kurz vor 11 Uhr verlagerte sich der Streit vor das Gebäude und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. Zeugen konnten die Streitenden bis zum Eintreffen der Polizei trennen. Bei dem Disput erlitt der 55-Jährige Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

