Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Kontrollen im Dienstgebiet

Germersheim (ots)

Gestern führten Germersheimer Polizisten morgens Kontrollen in der "Lange Straße" in Ottersheim durch. Dabei wurden insgesamt fünf LKW mit technischen Mängeln festgestellt. Einer der LKW-Fahrer hatte zudem keine Fahrerlaubnis und musste seine Fahrt beenden. Im Anschluss wurde das Durchfahrtsverbot im Hirschgraben zwischen Lingenfeld und Westheim überwacht. Insgesamt fünf Autofahrer befuhren verbotenerweise diese Straße und wurden verwarnt. Mittags wurden die Kontrollen dann in der Rheinbrückenstraße in Germersheim fortgeführt. Dort wurde ein getuntes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen, an welchem durch diverse technische Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war.

