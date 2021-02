Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Berauschter Autofahrer rast an Polizei vorbei

Am Montag lieferte sich in Munderkingen ein VW-Fahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Ulm (ots)

Gegen 21.10 Uhr fuhr der Mann in der Innenstadt mit quietschenden Reifen an einer Polizeistreife vorbei. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und wollten den Verdächtigen anhalten. Der missachtete jedoch sämtliche Anhaltesignale und raste kreuz und quer durch die Innenstadt. Dabei soll er vereinzelt andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Letztendlich stoppte die Polizei den Mann in der Brunnenbergstraße und nahm ihn widerstandslos fest. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er deutlich zu viel Alkohol intus hatte und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er musste eine Blutprobe abgeben und sieht jetzt mehreren Anzeigen entgegen. Zeugen oder Gefährdete sollen sich bitte bei Polizei (Tel. 07391/5880) melden.

