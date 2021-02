Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau, A7 - Kleintransporter streift Sattelzug

Zwei Verletzte und kilometerlangen Stau forderte am Montag ein Unfall bei Langenau.

Ulm (ots)

Schwere Verletzungen erlitt bei dem Unfall ein 21-jähriger Mitfahrer in einem Transporter. Mit dem fuhr ein 24-Jähriger in Richtung Kempten. Gegen 16 Uhr überholte der Mann bei Langenau einen Sattelzug. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll er diesen gestreift haben, sodass es die ganze Seite des Transporters aufriss. Der VW wurde vom Sattelzug abgewiesen und prallte mehrmals gegen die Mittelleitplanke. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten und den leichtverletzten Fahrer des Transporters in Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Durch die aufgerissene Seite flogen mehrere Pakete aus dem Transporter, die sich auf der Autobahn verteilten.

Die Verkehrspolizei aus Heidenheim hat die Ermittlungen gegen den VW-Fahrer aufgenommen. Sein Transporter wurde abgeschleppt. Der Schaden beträgt rund 30.000 Euro. Am Sattelzug entstanden etwa 20.000 Euro Sachschaden.

Die Autobahn war knapp zwei Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren außerdem die Feuerwehr, die Autobahnmeisterei und zur Unterstützung die bayerische Polizei.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

