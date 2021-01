Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Autofahrerin bei Alleiunfall leicht verletzt

Grefrath (ots)

Am Sonntagmorgen fuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus Grefrath gegen 08.00 Uhr auf der L391 von Viersen in Richtung Oedt. Auf der graden, mit Schnee bedeckten Straße geriet die junge Frau mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Fahrbahnbeschaffenheit und möglicherweise eine schlechte Bereifung führten hier zum Unfall. Die Grefratherin wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (70)

