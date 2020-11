Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbemerkt SUV gestohlen

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

Als ein Fahrzeughalter am frühen Sonntagnachmittag (14.25 Uhr) sein Fahrzeug nutzen wollte, bemerkte er den Diebstahl seines Pkw. Er selbst hatte seinen weißen BMW X 5 in seiner Hofeinfahrt an der St. Vither abgestellt. Unbekannte hatten in der Nacht zu Sonntag den Pkw aus dieser Hofeinfahrt gestohlen.

