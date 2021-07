Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte entwenden Zigaretten aus Verbrauchermarkt

Olpe (ots)

Am Montag (26. Juli) haben Unbekannte zwischen 20.05 Uhr und 20.20 Uhr aus einem Discount-Einzelhandelsmarkt "In der Hützenau" in Drolshagen Zigaretten und eventuell auch weitere Ware entwendet. Ein Zeuge hatte zunächst einen Mann beobachtet, der mit einem Einkaufswagen und einer Getränkeflasche aus dem Laden ging und seinen Einkaufswagen abstellte. Dabei öffnete sich die Eingangstür zum Markt und ein weiterer Mann lief aus dem Eingangsbereich heraus. Dieser hatte sich zuvor geduckt, vermutlich um das Warensicherungssystem nicht auszulösen. Er führte einen weißen Jutebeutel mit schwarzer Aufschrift mit sich. Der Zeuge sprach daraufhin den Unbekannten an, jedoch lief dieser an ihm vorbei und ging mit dem anderen Mann in Richtung Umspannwerk davon. Der Zeuge bat anschließend drei Jugendliche, die mit Rädern unterwegs waren, den Männern zu folgen. Dieser Bitte kamen sie nach. Ihnen gelang es auch ein Foto zu machen, auf dem zu erkennen ist, das in dem Jutebeutel Zigaretten waren. Zudem machten sie ein Foto von einem Pkw, in den die Unbekannten einstiegen und davon fuhren. Währenddessen verständigte der Zeuge auch eine Mitarbeiterin, die einen Diebstahl feststellte. Wie viele Schachteln entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei.

Der Zeuge beschrieb beide folgendermaßen:

Tatverdächtiger 1:

- Aussehen: südländisches Erscheinungsbild, dunkle, kurz geschnittene Haare - Alter: Ende 20 - Größe: 175 bis 180 cm - Statur: Schlanke Figur - Bekleidung: Dunkle Hose, weißes T-Shirt - Sprache: deutsch mit Akzent

Tatverdächtiger 2:

- Aussehen: südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare - Alter: Ende 20 - Größe: 175 bis 180 cm - Statur: Schlanke Figur - Bekleidung: Jutebeutel mit schwarzer Schrift

Die Tatverdächtigen nutzten einen dunklen BMW mit GG-Kennzeichen (Groß Gerau, Hessen). Ermittlungen hierzu verliefen bisher negativ. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell