Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 72-Jähriger Motorradfahrer verstirbt nach Unfall im Juni

Kirchhundem (ots)

Am 26. Juni kam es auf der L553 zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Krades. Ein 72-Jähriger befuhr mit einer Gruppe aus Motorradfahrern die Landstraße aus Richtung Rhein-Weser-Turm kommend in Fahrtrichtung Oberhundem. Er kam im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Am Dienstag (27. Juli) verstarb der Mann im Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell