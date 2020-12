Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebe entwenden Katalysator aus geparktem Opel

EmmerichEmmerich (ots)

In der Zeit von Donnerstag (03.12.2020), 15:00 Uhr bis Sonntag (06.12.2020), 12:00 Uhr machten sich unbekannte Diebe im Parkhaus an der Straße "Hinter dem Schinken / Parkring" an einem Opel Astra zu schaffen.

Mit Spezialwerkzeug trennten sie den Katalysator aus der Auspuffeinheit heraus und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Halterin wunderte sich über ungewöhnlich laute Motorengeräusche beim Start des Fahrzeugs und entdeckte auf der Suche nach dem Grund des Lärms den Diebstahl.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

