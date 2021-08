Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorfahrt missachtet: Pkw kollidieren im Einmündungsbereich

Finnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag (31. Juli) gegen 19.40 Uhr an der Einmündung L880 (Esloher Straße) und der L737 (Schöndelter Straße) in Finnentrop-Fretter ereignet. Hier befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pkw die L880 und beabsichtigte nach links, in die L737 in Richtung Lenhausen abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 58-Jährige mit ihrem Pkw die L737. Sie befand sich nach eigenen Angaben bereits im Abbiegevorgang und beabsichtigte, in Richtung Finnentrop zu fahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah der 61-Jährige die vorfahrtberechtigte Pkw-Fahrerin, sodass die Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammenstießen. Dabei erlitt die 58-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

