Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Handtaschendiebstahl

Schifferstadt (ots)

In der Großen Kapellenstraße schob eine Radfahrerin am Montag, 10.05.2021, gegen 17:15 Uhr, ihr Fahrrad gerade aus dem Hof, als zwei etwa 18 Jahre alte männliche Personen (einer davon mit kurzen schwarzen Haaren und mit schwarzer Daunenjacke) mit ihren Fahrrädern in Richtung Kirchenstraße vorbeifuhren und ihr aus dem Fahrradkorb unvermittelt die Handtasche samt Handy und Geldbeutel entwendeten. Auf ihren Rädern flüchteten die Personen. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden nicht angetroffen werden. Personen, die Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

