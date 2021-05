Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gewinnspielbetrug mal anders

Speyer (ots)

Unter der Angabe NICHT bei einem Gewinnspiel gewonnen zu haben, kontaktierte am Montag um 17:30 Uhr ein unbekannter Mann einen 56-Jährigen aus Speyer. Der Betrüger am Telefon behauptete, dass der 56-Jährige nur gegen eine Zahlung von 58 EUR weiterhin an dem Gewinnspiel teilnehmen könne. Der Speyerer ließ sich nicht darauf ein und beendete sofort das Gespräch.

Die Polizei rät:

-Seien Sie misstrauisch bei solchen Anrufen! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Telefonat sofort

-Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

-Verständigen Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell