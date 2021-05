Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrschülerin gerät in Kontrollstelle

Speyer (ots)

Am Sonntag überwachten Beamtinnen und Beamte der Polizei Speyer im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr den Durchgangsverkehr in der Geibstraße. In die Kontrolle geriet eine 45-jährige PKW Fahrerin, die kurz vor ihrer Fahrprüfung stand und demnach noch nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Nicht nur gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sondern auch gegen ihren 59-jährigen Ehemann, der als "Fahrlehrer" fungierte.

Bei den weiteren 22 kontrollierten Fahrzeugen kam es zu vier Verwarnungen aufgrund fehlender Warnwesten und Warndreiecke bzw. eines Gurtverstoßes.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell