POL-PDLU: Frankenthal - Einbruchdiebstahl in Schule

Frankenthal (ots)

In der Zeit von 08.05.2021, 09.30 Uhr, bis 09.05.2021, 08.50 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter die Haupteingangstür der Integrierten Gesamtschule im Ziegelhofweg auf und gelangten so ins Innere der Schule. Hier betraten sie mehrere Räume und brachen Schränke auf. Zum Diebesgut und zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

