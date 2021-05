Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Speyer (ots)

09.05.2021, 00:15 und 04:25 Uhr. In der Nacht zum Sonntag konnten bei insgesamt drei Verkehrsteilnehmern im Rahmen von Verkehrskontrollen Hinweise auf Drogenkonsum erlangt werden. Ein 18-jähriger führte zunächst seinen Elektroroller in der Industriestraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der anfängliche Verdacht nach Durchführung eines Drogenschnelltests bestätigt werden. Später wurden ein 25-jähriger und ein 32-jähriger Kleinkraftradfahrer in der Landwehrstraße kontrolliert. Auch hier bestätigte sich der Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Gegen die drei genannten Personen wird jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die beiden Kleinkraftradfahrer müssen sich jeweils zusätzlich aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, da sie auch solche mit sich führten.

