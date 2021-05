Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Suche nach Geschädigtem nach Körperverletzung am Busbahnhof

Speyer (ots)

07.05.2021, 15:26 Uhr. Laut eines Zeugen gerieten zwei männliche Personen nach dem Aussteigen aus einem Bus am Busbahnhof in Streit, welcher in Handgreiflichkeiten ausartete. Hierbei erlitt der Geschädigte ein blaues Auge. Der 33-jährige Angreifer flüchtete und konnte durch eine Streifenbesatzung in der Nähe gestellt werden. Der aggressive Mann wurde mittels Taser-Einsatz festgenommen, da er sich den Beamten widersetze. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl aus einem früheren Strafverfahren, der im Anschluss durch Verbringen in die Justizvollzugsanstalt vollstreckt wurde. Neben dem Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde auch eines wegen Beamtenbeleidigung eingeleitet. Der Geschädigte konnte nach der Festnahme nicht mehr an der Tatörtlichkeit angetroffen werden und wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

