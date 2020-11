Feuerwehr Bochum

FW-BO: Mehrere aufeinander folgende Kleinbrände in der Bochumer Innenstadt.

BochumBochum (ots)

In der Nacht zum Dienstag ereigneten sich innerhalb von vier Stunden vier Kleinbrände in der Bochumer Innenstadt.

Um 20:51 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem brennenden Holzstapel in einer Baugrube in der ABC-Straße gerufen. Der Zugang für die Einsatzkräfte in die Baugrube war durch die Baustellensituation erschwert. Das Feuer konnte jedoch zügig gelöscht werden. Danach kam es bis 01:00 Uhr zu drei weiteren Kleinbränden. In der Kortumstraße und der Pariser Straße brannte jeweils ein Müllbehälter. In der Straße Hermannshöhe brannte ein Papiercontainer. Die Löscheinheit Bochum-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr konnte die Kleinbrände jeweils unverzüglich löschen.

