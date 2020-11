FW-BO: Brennender Unrat an einem verlassenen Industriegebäude

Feuerwehr Bochum

Mehrere Anrufer meldeten am Freitag gegen 12:30 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Industriestraße. Ein Blick aus dem Fenster der Hauptfeuer- und Rettungswache III in Werne bestätigte die starke Rauchentwicklung. Sofort wurde der Löschzug zur Einsatzstelle entsendet. Bei Eintreffen der Kräfte an der Einsatzstelle konnten diese feststellen, dass es sich um brennenden Unrat an einem verlassenen Industriegebäude handelte. Das Feuer konnte durch Einsatz eines C-Rohres schnell gelöscht werden. Anschließend wurde das verlassene Gebäude kontrolliert, da in dem Gebäude noch eine Person, die dort Zuflucht gesucht hatte, vermutet wurde. Die Person wurde nicht angetroffen, sodass glücklicher Weise niemand bei dem Einsatz verletzt wurde. An dem Einsatz waren insgesamt 14 Einsatzkräfte beteiligt.

