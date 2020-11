Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in einem leerstehenden Anbau

Bochum InnenstadtBochum Innenstadt (ots)

Um 11:16 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger in der Leitstelle der Feuerwehr Bochum einen Brand in der Innenstadt an der Diekampstraße. Sofort wurden von allen drei Feuer- und Rettungswachen Einsatzmittel alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen bestätigte sich die gemeldete Lage. Es brannte in einem leerstehenden Anbau einer Eisenbahnüberführung. Da dieser grundsätzlich unbewohnt ist und keine Menschen in Gefahr waren beschränkte sich der Einsatz auf die Brandbekämpfung. Ein Trupp unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Der Einsatz dauerte ca. 1 Stunde, insgesamt waren von Feuerwehr und Rettungsdienst 20 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Brandursache hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen.

