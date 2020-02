Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200203-1: Einbrecher-Trio gestört - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei junge Männer und eine junge Frau haben am Samstag (01. Februar) versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln.

Die Bewohnerin (83) eines Einfamilienhauses in der Hebbelstraße hörte gegen 09:45 Uhr das Klingeln ihrer Haustür. Noch bevor sie die Tür öffnen konnte, bemerkte sie verdächtige Geräusche an der Terrassentür. Sie sah drei Jugendliche, die mit einer Brechstange versuchten die Terrassentür aufzuhebeln. Als das Trio die Frau bemerkte, flüchtete es. Einer der Täter trug eine Hose in Tarnoptik. Die junge Frau war auffallend klein und hatte dunkle Haare. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den Personen machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter Telefon 02233 52-0. (bb)

